Berterame “puso” de condición un llamado de Messi para salir de Rayados

Monterrey, Nuevo León. La historia de Germán Berterame con Rayados llegó a su fin de manera oficial, al ser anunciado como nuevo jugador del Inter de Miami.

El ariete naturalizado mexicano, reveló a través del video de despedida institucional haber puesto condiciones a la dirigencia comandada por José Antonio Noriega; específicamente a Héctor Lara (Director Deportivo). Mismas que iban desde una oferta de Europa, hasta un llamado de Lionel Messi, este último a modo de broma y que finalmente se hizo realidad.

“Cuando yo renuevo le dije (a Héctor Lara), yo no me voy a ir salvo que venga alguien muy llamativo (Europa) o que venga Messi y me lleve. Quedó esa anécdota, me llamaron, lo dije con forma de joda y terminó siendo realidad. Es una decisión que, una experiencia que quiero vivirla yo y y estoy sumamente contento con esa decisión”, confesó.

Como bien se adelantó días atrás, la negociación se cerró en 15 millones de dólares con un contrato de 4 años con las “garzas” , llegando como jugador franquicia para la temporada 2026 de la MLS.

Puertas abiertas a un retorno

Por otro lado, ‘Berte’ siente haberse ido con una “espina clavada” tras no haber podido levantar ningún título en lo colectivo e individual con los regios, pese a ello dejó la puerta abierta a un posible regreso y marchándose con la conciencia tranquila de haber dejado todo en la cancha.

“Me voy con la conciencia tranquila que siempre dejé todo en este club y que obviamente, ojalá pueda volver también más adelante. Me hubiese gustado ganar muchos títulos, estuvimos siempre y todavía creo que seguimos estando ahí con esa espinita.

Esa espinita la van a sacar pronto porque, la verdad, se lo merecen porque, o sea, de por lo menos de los tres años que estoy o que estuve, siempre estábamos ahí, y creo que ya se va dar en cualquier momento”, dijo.