Berterame no aceptará el rol de Funes Mori en Rayados

Monterrey, Nuevo León. Si hay un jugador con los focos encima por lo que puede lograr hacer, es Germán Berterame, quien tendrá la nueva batuta del gol en Rayados, aunque de momento no quiera aceptarla.

El argentino descartó ser el sucesor de Rogelio Funes Mori, pues considera que el equipo tiene elementos de más para concretar a la ofensiva y que la responsabilidad no recaiga en un sólo jugador.

“Lo que hizo Melli fue muchísimo que generó y dejó en el club, el se lo ha ganado solo, luchó mucho, hay que respetarlo. Después, es un grupo, un equipo, yo no puedo tomar esa responsabilidad, es de todo el grupo. A medida que los goles van a llegar solos y no van a ser para uno solo sino para diferentes jugadores y a veces me tocan pocas veces de hacer gol pero de esas pocas van a estar mis compañeros que si las va a meter, que la meta mi compañero.

La responsabilidad va a ser de todo el equipo, de tratar de llevar a Monterrey a dónde quiere y los goles van a llegar cuando trabajemos todos en el partido, ojalá, sea yo, sea Brandon, sea Maxi, sea Jesús, somos un grupo y todos queremos ganar, los goles van a llegar solos si seguimos de esa manera”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, el ariete rayado expresó su fuerte deseo de convertirse en el próximo ídolo de masas de la “Pandilla “, etiqueta siente drs que ganársela con el paso del tiempo y de los resultados. Cabe destacar, que el dorsal ‘9’ fue de los más aplaudido por la fanaticada durante la presentación del equipo la cancha del BBVA.

“Esos cariños y aplausos se sienten mucho y más para un jugador como yo que soy joven es algo hermoso. Después eso se irá dando a medida que rinda bien en cancha, van a llegar momentos donde no rinda en cancha y van a estar esos silbidos. El fútbol sube y baja y siempre es trata de mantener una línea y siendo respetuosos. Es lo que puedo llegar a dar yo y si llego a ser ídolo será lindo para mí y para la gente”, agregó.

Actualmente, el apodado “Inventor” suma un gol en este arranque de semestre, cinco días totales en los más recientes once partidos, considerando que estuvo mucho tiempo fuera de acción por lesión.