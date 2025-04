Berterame da la cara tras la derrota ante Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados cayeron en el Clásico Regio 140 y Germán Berteráme dio la cara tras el descalabro.

El ariete ha sido señalado como el responsabilidad de la derrota, aceptando la responsabilidad y autocrítica de ello, estando desecho y sin poder dormir por lo ocurrido.

“Se lo pedí al club para dar la cara. Asumir el error y lo que pasó ayer, soy autocrítico y estoy desecho con todo el grupo, se los dije ayer a todo y soy sensible en esas cosas. Me costó un poco pero para mi personalidad me costó muchísimo lo de ayer, toda la noche no pude dormir por lo vivido y pasado esa noche.

Asumo las críticas que se vengan, soy el responsable y estoy desorientado, poco descontento por la afición y todo el equipo, los dejé con uno menos y después se puso todo cuesta arriba, así que en ese sentido muy decepcionado conmigo mismo con lo que puedo aportar y en ese sentido sentido defraudado, eso me costó muchísimo y como dije, asumo todas las críticas, voy a trabajar el triple en lo que se venga venga eata temporada”, confesó a las afueras del Barrial.

El delantero fue expulsado al 75′ por el árbitro Marco Ortiz, quien en su cédula remarcó insultos del ofensor hacia su persona.

Dicha acción trajo consigo un sinfín de factores, los cuales provocaron la derrota albiazul, dicho mismos por Martín Demichelis, quien señaló nunca haber sido superados por el rival sino que el verse con un hombre menos y después otra tarjeta roja a Oliver Torres, propiciaron el resultado.