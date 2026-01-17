Berterame a un paso del Inter de Miami con Lionel Messi

Monterrey, Nuevo León. El buen momento goleador de Germán Berterame parece que rindió frutos al tener una oferta seducible de la MLS.

Fuentes confirmaron que el atacante de los Rayados le surgió una propuesta bastante buena del fútbol de Estados Unidos, siendo el Inter de Miami el que quiere los servicios del ariete.

Una oferta de aproximadamente 15 millones de dólares, fue lo que llegó al club regio por el jugador a pedido de su Director Deportivo, Alberto Marrero, quien lo trajo a México con Atlético de Ssn Luis y que tienen tentando al futbolista.

De momento la negociación se mantiene en progreso, pues puede ser una gran chance hacia el “Inventor” de cara al Mundial del próximo mes de junio con Selección Mexicana.

El naturalizado recien acaba de llegar a las 68 dianas con los regios, habiendo sido el mexicano con mejor promedio de gol del 2025, números que llamaron la atención del extranjero.