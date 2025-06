Bernardo Silva, nuevo capitán del Manchester City

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha elegido a Bernardo Silva como nuevo capitán del equipo, acabando con la tradición de que fueran los propios futbolistas los que lo escogieran.

“Por primera vez en mi carrera, he decidido yo el capitán”, confirmó Guardiola. “No me gustó lo que pasó la temporada pasada y he decidido que esta decido yo”, agregó el técnico español.

La situación a la que se refiere Guardiola es cuando la temporada pasada el grupo eligió a Kyle Walker como capitán y este decidió marcharse a mitad de temporada al Milan, en la Serie A.

De este modo, Bernardo, que podría estar ante su última temporada, ejercerá de capitán después de ocho años en Mánchester en los que se ha convertido en pieza fundamental para dar forma al mejor City de la historia, ganando cinco Premier League y una Champions League, entre otros títulos.