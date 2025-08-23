Barcelona se lleva el duelo ante el All Star Game en el adiós de Ovalle de México

Monterrey, Nuevo León. Barcelona Femenil se hizo del duelo ante el All Star Game, luego de empatarlo 2-2 en tiempo reglamentario y después ganarlo en penales, dentro de un juego que tuvo de todo.

Tras casi dos horas detenido por tormenta eléctrica, el cotejo comenzó en medio de aplausos y alegría, aunque con otro pequeño inconveniente, siendo un apagón corto en el “Volcán” el cual no pasó a mayores y se continuó jugando en cuestión de segundos.

El cero se rompió en el marcador al 26′ vía Stephanie Ribeiro, la atacante de Pumas, quien ingresó por una lesionada Charlyn Corral (tras un terrible choque con Mapi León) mandó a guardar de taquito un buen servicio de Sinoxolo Cesane provocando la algarabía en el “Volcán”.

La respuesta fue rápida en las culés que emparejaron con un autogol de Deneisha Blackwood al 28′, y a partir de ahí tomaron posesión del duelo, cabe destacar, que gran parte de la plantilla catalana era conformada por suplentes.

Para el complemento, Pere Romeu lanzó a sus estrellas al campo, destacando que Alexia Putellas y Aitana Bonmati. Sin embargo, el momento emotivo se lo llevó Liz Ovalle, quien al 53′ salió de cambio entre aplausos y ovaciones, en lo que fue su último partido en México.

La tristeza duró más cuando instantes después, Bonmati decretó la remontada blaugrana con un auténtico golazo al 57′. No obstante, la felicidad regresó con la paridad de Irene Guerrero, decretando el empate sobre el final con una tremenda anotación al 82′ y el 2-2 oficial que alargó todo a tanda de penales.

En dicha instancia, las europeas consumaron su labor con un 4-3 tras las fallas de Carolina Jaramillo y Victoria Ceceña para la causa mexicana.

Adiós a la “Maga”

Post duelo, se vivió una ceremonia de despedida hacia Ovalle, que entre su gsmilia y cuentos de aficionados, corearon su nombre al unísono.Se le entregaron dos reconocimientos, siendo un par de jerseys firmados tanto por sus ahora ex compañeras felinas y por parte del público.

Además, finalizó su noche agradeciendo a todos los presentes con un corto mensaje, destacando que seguirá viendo al campeonato azteca desde donde le toque estar.