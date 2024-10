Barcelona golea 4-0 al Real Madrid

MADRID, 26 oct (Reuters) – Robert Lewandowski marcó un doblete el sábado para encarrillar la goleada del Barcelona 4-0 sobre el Real Madrid, en un partido en que el equipo catalán tuvo un segundo tiempo arrollador y extendió la ventaja sobre su clásico rival en lo más alto de la tabla.

El delantero polaco marcó dos goles entre los 54 y 56 minutos, antes de que Lamine Yamal, de 17 años, se convirtiera en el goleador más joven del Clásico al marcar a los 77, y el capitán Raphinha sentenciara la cómoda victoria cerca del final.

El Barça amplió su ventaja al frente de la tabla al llegar a 30 puntos, seis por encima del Madrid y nueve más que el Villarreal, que marcha tercero.

Después de cuatro derrotas consecutivas en el Clásico, los catalanes lograron su primer triunfo sobre el Madrid desde marzo de 2023 con una actuación en la que fueron fieles a las ideas del técnico Hansi Flick de apostar por una defensa agresivamente alta.

“Llevamos seis puntos pero quedan muchas jornadas aún. Los objetivos importantes son contra los mejores del mundo y hemos demostrado que tenemos cancha para ganarle a cualquiera, que tenemos mentalidad y que hemos cambiado”, dijo el meta del Barca, Iñaki Peña.

Los visitantes se sintieron muy cómodos jugando al contragolpe, explotando la velocidad de Raphinha y Yamal para ayudar a alimentar al máximo goleador de LaLiga, Lewandowski.

El Madrid fue superior al principio, pero se frustró al desperdiciar varias ocasiones, sobre todo en los pies de Kylian Mbappé. El local cayó una y otra vez en la trampa de la posición adelantada.

Lewandowski silenció a la grada con una ráfaga de goles para alcanzar los 14 tantos en 11 partidos de liga.

Los anfitriones intentaron volver a meterse en partido, pero su tanda de oportunidades desperdiciadas continuó con Vinicius Jr, Jude Bellingham y Mbappé. Las ocasiones perdidas enfurecieron a sus aficionados, que empezaron a abuchear dentro del Santiago Bernabéu.

“Hemos hecho una primera parte con intensidad, se pudo marcar, ha faltado algo de acierto y pudimos tomar ventaja y cuando marcaron ellos nos han marcado dos goles que nos han quitado toda la energía”, dijo el DT del Madrid, Carlo Ancelotti.

“Tenemos que remontar la desventaja que tenemos para ganar, pero la temporada es muy larga y no hay que tirar todo a la basura, no me parece correcto ni serio por un equipo que no ha estado bien pero lo vamos a hacer mejor”, agregó.