Barbadillo en protesta por habilitar su número a Ángel Correa

Monterrey, Nuevo. En medio de los rumores sobre el dorsal que usará Ángel Correa, el cual se encamina a ser el ‘7’, ya salió al quite Gerónimo Barbadillo.

El ex futbolista de Tigres alzó la voz, protestando no haber sido consultado en la decisión de habilitar su mítico número hacia el argentino y actual fichaje estelar del club regio.

“Quiero que las cosas estén claras: yo no he llegado a ningún acuerdo con nadie, ni con el vicepresidente, ni con ningún directivo. Me comentaron algo, pero no hay nada cerrado, yo les dije que antes de tomar cualquier decisión, necesito que se comuniquen conmigo formalmente”, detalló en una entrevista para el Canal 28 neoleones.

Bajo esta misma línea, el mundialista en España 1982 con Perú, remarcó no tener probema con regresarlo siempre y cuando le den los motivos para ello; además que la palabra de la afición pese para sacarlo del retiro.

“Si la U.A.N.L. está de acuerdo, si la afición está de acuerdo, entonces que me lo certifiquen, que me den los motivos por los cuales se está considerando. Porque fue la afición y la institución quienes me dieron ese honor, no fue decisión mía. Es algo que me marcó profundamente y que respeto mucho”, añadió.

Cabe destacar, que dicho dígito se retiró de la numerología felina desde 1982, esto en honor al apodado “Patrulla” en su salida del equipo regio hacia Italia.

No obstante, más de cuatro decadas después, todo indica que se reactivá para Correa, quien lo portaría por los próximos 5 años en la Sultana del Norte.