Barbadillo confía en Correa como protector del dorsal “7”

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres hicieron oficial el dorsal que usará Ángel Correa, aquel que inmortalizó mucho tiempo Gerónimo Barbadillo.

El ex jugador felino, a través de las redes sociales del club, destacó su confianza hacia el argentino como protector del histórico número ‘7’, el cual significa mucho para el peruano.

“El número 7 significa mucho para mi. No me lo voy a llevar a la tumba, es u recuerdo mio y de la afición del público que me ha apoyado y que siempre me apoyarán Yo creo que lo puede lograr Ángel Correa, por su calidad y el fútbol que tiene.

Esa camiseta me la tiene que cuidar, porque yo sé que tú me la vas a cuidar y le vas a dar más motivación a este número 7 con tu calidad de jugaror”, comentó en el video institucional.

Bajo esta misma línea, el apodado “Patrulla” confirmó consignar él mismo dicho dígito hacia el campeón del mundo, esto hasta dentro de dos semanas en la Sultana del Norte.

“Lo único que le puedo pedir a la afición, es que sigan apoyando a los Tigres. Yo voy a estar dentro de un par de semanas a consignar el número 7 personalmente en el Estadio de los Tigres”, dijo.

Cabe recordar, que después de 43 años, los felinos reactivaron la cifra en su numerología.