Baja de Correa en selección no fue porque juega en Tigres: Juan Pablo Sorín 

Monterrey, Nuevo León. La llegada de Ángel Correa a Tigres tuvo al parecer una consecuencia a nivel Selección Argentina, siendo cortado por Lionel Scaloni para las últimas fechas de eliminatorias en Conmebol.

Sin embargo, en voz de Juan Pablo Sorín, la baja del ex Atlético de Madrid de debió a temas internos, negando por completo que jugar en Liga MX sea la razón de su corte en la convocatoria, confiando en que volverá algún día.

“Es una pregunta para Scaloni pero no creo que tenga que ver con la Liga MX. Es cuestión interna o física que seguramente hablaron entre ellos. Ángel es un jugador profesional y le ha dado mucho a la selección argentina y seguramente volverá.

No agrando más de polemica en estos, creo que el DT argentino mira hacia tosas las ligas y lo ha hecho siempre. Por eso hizo una renovación sensacional en la selección que mas alla que van cambiando los jugadores, no pierden el espíritu de ganar siemore y nunca relajarse”, comentó.

Bajo esta misma línea, el arribo de Correa y otras figuras al fútbol azteca, habla de lo mucho que ha crecido el certamen, la cual es del agrado del ex jugador de River Plate.

“No es de ahora. Quizás cambió la edad, porque mas alla de lo de Sergio el jugador no vino a retirarse como lo decíamos ayer en conferencia de prensa. Vino a ser competitivo. Otro caso es el de Angelito Cirrea, que vino a Tigres y ya empezó a hacer de las suyas. Como los españoles del Monterrey y asi podemos ir revisando la cantidad de jugadores como Ramsey, y otros internacionales.

Que entienden que la liga mexicana está muy bien económicamente y eso es mas facil para venir. Pero además es una liga atractiva, a mí me ha gustado siempre y como defensor de las criticas, me parece un fútbol ofensivo más allá quizás no tanta elaboración en mitad de la cabcha, me parece un fútbol más de extremos, de laterales que pasan, de mucho gol y eso hace bien para el espectáculo”, añadió.

Por último y siguiendo en el tema, “Juampi” remarcó lo competitiva que es la liga nacional y que clubes como Rayados y el campeón vigente, Toluca, alzan la mano para ser protagonistas.

“A los jugadores que van a jugar por primera vez aquí, se van a encontrar con un público con mucha pasión como es el público mexicano. A la Liga, Monterrey está firme, ganó de nueva cuenta ayer. Está haciendo bien las cosas Torrent, encontró un sistema más allá de Deossa que se fue el Betis y luego el campeón se mantiene firme ahí con Mohamed.

El fútbol mexicano tiene ese sistema de playoffs que lo hace muy interesante porque más allá de lo que pase hasta que termina la última fecha viene lo más lindo, que son esas finales”, finalizó.

Sorín formará parte de las leyendas del Barcelona que jugarán ante leyendas de Tigres el próximo domingo en el Estadio Universitario.