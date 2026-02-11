Bad Bunny vence al rating del partido y rompe récords pese a críticas de Trump

Por Regio Deporte

NUEVA YORK – El Super Bowl de este año no solo coronó a los Seattle Seahawks, sino que confirmó a Bad Bunny como una fuerza mediática imparable. La transmisión oficial registró 124.9 millones de espectadores, convirtiéndose en la segunda más vista en la historia de EE.UU. (solo detrás de los 127.7 millones del año pasado entre Eagles y Chiefs).

Sin embargo, el dato demoledor es que el Show de Medio Tiempo tuvo más audiencia que el propio juego: 128.2 millones de personas sintonizaron el espectáculo del “Conejo Malo”, quien estuvo acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin.

Récord en español y furia de Trump El show, cantado íntegramente en español, impulsó un récord histórico en Telemundo con un pico de 4.8 millones de televidentes latinos. Esto desató la ira del presidente Donald Trump, quien explotó en su red social Truth Social:

“El espectáculo es absolutamente terrible… Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante… Es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”, escribió el mandatario, quien promovió un show alternativo con Kid Rock (vía YouTube) que apenas alcanzó los 5 millones de vistas.

El partido no ayudó Analistas señalan que el rating general no rompió el récord absoluto debido a que el juego fue menos competitivo de lo esperado. Seattle dominó 29-13 a unos Patriots inoperantes, y las pérdidas de balón del QB Drake Maye evitaron la emoción de una remontada final.