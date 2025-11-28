AZ Paraje sella su boleto a la fiesta grande

Regio Deporte

Escobedo, N.L. – El novel conjunto del AZ Paraje ha aterrizado en Escobedo para demostrar que tiene la calidad necesaria para hacer historia en su temporada inaugural, ¡y vaya que lo están logrando! El equipo se ha mantenido consistentemente en los primeros lugares de la tabla de la Segunda División, confirmándose como una de las revelaciones del torneo.

Su más reciente desafío fue ante el Deportivo Brasil, un encuentro crucial que los del Paraje superaron con una victoria de 2-0, asegurando así su pase a la anhelada “fiesta de los ocho grandes”.

El emotivo duelo, celebrado en la cancha de Santa Martha, fue disfrutado por una nutrida afición que atestiguó cómo el partido se definía hasta la parte complementaria. Los apodados “cariocas” del Deportivo Brasil opusieron una férrea resistencia en la primera mitad, manteniendo el marcador en un tenso 0-0.

Sin embargo, el destino del encuentro cambió en el segundo tiempo gracias a una figura clave: el delantero Iván Esquivel. Esquivel se destapó con el par de anotaciones que no solo le dieron la victoria al AZ Paraje y los tres puntos, sino que también sellaron de manera definitiva su boleto para disputar los play-offs.

El AZ Paraje ahora se prepara para enfrentar la Liguilla, donde buscará coronar su fantástica primera temporada con el campeonato.