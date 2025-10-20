Avanza Mateo Girón a ronda final de Trucks México Series

El piloto zacatecano, Mateo Girón, calificó a la ronda final de los playoffs de la Trucks México Series 2025, al finalizar en el tercer lugar la fecha 12 de la categoría, que se disputó en el Óvalo Aguascalientes México.

El volante del auto marcado con el número 5 Cafedoc-Ultralam-ToroPresto-ImportacionesyExportacionesPalco-CASespecialistasEnInspeccionesK9-MobiliarioEnMovimiento-PlásticosInyectadosRaisa-PrestoPegamentos/Selladores-BYMindustrial-GNRapoyoEstratégico-ArmstrongArmored-Hidrolock-TJLogistics-Intercash-Ferrimssa-QuádrigaSoluciones-Maeesa-GrupoCatraar-M&A además consiguió su décimo segundo podio consecutivo en igual número de carreras disputadas en el año.

“Aguascalientes me gusta mucho, pero lamentablemente es una pista donde el piloto no puede hacer muchas cosas, aunque estamos muy contentos con esa tercera posición que nos mantiene en el podio”, apuntó Girón Félix al concluir la competencia pactada a 90 vueltas.

“Además seguimos con esa racha de 12 podios en igual número de carreras por lo que estamos muy contentos y sobre todo motivados para llegar muy fuertes a la fecha final en Puebla”, subrayó el zacatecano, quien partió en el segundo sitio.

En ese sentido, destacó el pase logrado a la ronda final de la categoría de desarrollo de NASCAR México, aunque recordó que su objetivo inicial era llevarse la bandera a cuadros.

“Estuve trabajando con varios compañeros justamente el factor del sobre calentamiento fue muy importante dentro de la carrera, pero un tercer lugar es muy bueno, iba a ser difícil de conseguir algo más”, reconoció el monarca de la temporada regular 2025.

“Puebla es una pista que me gusta mucho en las tres visitas las hemos ganado todas las veces por lo que me siento muy cómodo ahí y espero llevarme el campeonato”, remarcó Mateo.

De manera extraoficial, Mateo Girón, Gerardo Rodríguez, Everardo Fonseca y Carlos Novelo, son los cuatro pilotos finalistas, que lucharán por el campeonato en el último round de los playoffs.

La fecha 13 de la Trucks México Series 2025 se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.