Avanza adaptación de Alexandra Mohnhaupt a Trucks México Series 2025

Con 63 unidades, la volante poblana, Alexandra Mohnhaupt, está ubicada en el undécimo puesto del campeonato de pilotos de Trucks México Series 2025, tras la disputa de dos fechas puntuables.

La conductora de la camioneta marcada con el número 95 Atunsito-Cafedoc-Beforinv-Dycinsa-ExpoCerámicas-GPcommerce-Hidrolock-KlammDeChiapas-LaFlorDeCórdoba-Maeesa-PipsaHub-Profinmex-Sardimex-ToroPresto-Ultralam-M&A se dijo contenta con su pronta adaptación a la categoría, en la cual, dijo, espera obtener el cetro de Novato del Año.

“Hasta ahorita me he tomado las cosas con tranquilidad, apenas han pasado dos fechas en el estado del campeonato vamos en undécimo y en el de Novatos en tercero, pero no estamos muy despegados, sé que partir de Puebla las cosas van a salir mejor y a nuestro favor”, indicó la integrante del Prime Sports Racing Team.

“Mi aspiración es quedarme con el título de Novatos y pelear por el Top cinco del campeonato general”, subrayó Mohnhaupt Quintana.

Pese a que abandonó durante la segunda fecha en el óvalo chiapaneco, de 1.2 kilómetros de longitud, la poblana se dijo muy complacida y honrada del apoyo recibido por su nuevo equipo.

“Estoy muy contenta de estar en Prime Sports Racing Team, me han recibido con los brazos abiertos, estoy muy agradecida, porque me han dado una oportunidad que buscaba desde hace un tiempo, desde que regresé a las carreras”, confesó Alexandra.

La tercera y cuarta fecha de la Trucks México Series 2025 se disputará el próximo 12 y 13 de abril en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.