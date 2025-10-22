Auxiliar de Torrent no siente a Rayados calificado aún a liguilla 

Monterrey, Nuevo León. Con todo y haber sacado el triunfo de 4-2 ante Juárez, dentro del cuerpo técnico de Rayados todavía no los sienten ya clasificados a la fiesta grande.

En palabras de Jordi Guerrero, auxiliar de un suspendido Doménec Torrent, confesó estar contento con el resultado que los mantiene peleando por la cima del certamen.

“La verdad es que muy contentos. Ahí estamos cerca de los de arriba, y no creo que estemos clasificados todavía matemáticamente para el playoffs, pero ahí nos nos queda poquito, y contentos. Pues, todavía yo estaba contento ahora, y aprovechar esta esta inercia, que después de empatar un partido en casa, ganar ganar el siguiente es muy importante, y lo hemos conseguido, y que ese era el objetivo.

Y ahí, con todo, para el sábado, evidentemente lo que nosotros queremos es sumar, cuanto más cuanto más jugadores a a la plantilla que estén disponibles para el míster, mejor”, comentó.

Por otro lado, habló sobre el debut de Carlos Salcedo con la plantilla regia, esto a nueve meses de su llegada y al que vio en buen nivel pero aún con falta de ritmo, evidentemente.

“Después de seis, siete, ocho meses ahí lesionado, pues ha empezado ahí a a entrarle con el grupo, y ya está, ya lleva unos cuantos entrenamientos a buen nivel, y hoy ha empezado ahí, pues, unos cuantos minutos más”, dijo.

Por ahora, la “Pandilla” descansará el miércoles y después trabajará a tope en busca de un resultado positivo en su visita a Cruz Azul el fin de semana.