Auténticos Tigres….. ¡Vaya determinación!

Auténticos Tigres UANL 17……..Águilas Blancas IPN 10

Árbitros, no se vale…Árbitros, no se vale

Vale diferenciar entre errores y fallas

Alma de equipo. PORRA no se desconcentren.

Auténticos, vaya determinación

Los Auténticos Tigres en el partido del viernes pasado contra Águilas Blancas y el cual vencieron en tiempo extra por 17 puntos a 10 dejaron en el Gaspar Mass un precedente único; porque sobrepasaron escollos, superiores obstáculos de mayor envergadura qué los que se enfrentaron en los dos partidos anteriores. contra Tec CEM Y contra Borregos Salvajes Monterrey en el que si bien es cierto las instituciones tienen un programa durísimo de gran altura de alto nivel los Auténticos Tigres ahora se han enfrentando de manera metódica al comportamiento arbitral que si bien es cierto en esta temporada se apoyan a la repetición, esta no funciona para las “faltas” marcadas entre comillas porque no existen y de una manera constante se están dando.

Se insiste y se piensa en que los Auténticos Tigres en el emparrillado, cometieron muchos errores -El cual discrepo- que dicho que sea de paso hemos de calificarlos o de clasificarlos.

Errores mentales, errores emocionales y errores técnicos

Errores técnicos a la vista de un servidor fueron muy pocos casi no se dieron excepto si así lo quieres considerar los balones que de las manos se le cayeron el receptor quien de manera precipitada deseaba tomarlo cuando este aún estaba el balón por llegarle y su cuerpo dío giro que provocaron que no lo tomara. Dicho sea de paso Aldo Herrera número cinco en tiempos extras marcó un avance que en cierto sentido fue la determinante para el triunfo. O bien la falla del hacker que al recibir el balón para que Reynaldo Palomo pateador Intentara un gol de campo se desconcentró quebrándose la jugada.

Cuando hay una constante de fallas arbitrales, estas alteran el estado anímico de los que en el emparrillado se encuentran y se cometen fallas mentales y emocionales y eso fue lo que sucedió en el Gaspar Mass el pasado el viernes contra Águilas Blancas, equipo que de antemano nos adelantamos estarán en finales.

Omisiones arbitrales y notorias por mencionar algunas, en el caso de medir la posición del balón a través de cadenas de manera burda el balón fue movido de su lugar a la vista de todos, supuestos holding en el que más sorprendido era el Auténticos Tigres al que se lo imputaron la supuesta falta ante la perplejidad de todos, castigó por supuesto golpe al pateador de Águilas Blancas cuando de manera visible el balón fue rozado por el defensivo de los Auténticos Tigres El árbitro castigó por supuesto golpe al pateador, cuando éste deja de tener protección al darse el roce al balón.

Todo lo anterior mina la capacidad de concentración de los jugadores de los mismos coucheo y aficionados; estos últimos los aficionados tiene una válvula de escape -que no tiene el staff ni los jugadores- al unísono exclamaron, refiriéndose a los árbitros cómo CUL…… dicho sea de paso estos son de la CD. de México….No se vale ser tan CUL…Se vale que la porra lo digan una vez pero tres o cuatro, es absurdo.

La propuesta sobre el caso particular dirigida respetuosamente a ONEFA es que cuando se marquen faltas cometidas por los jugadores y que el árbitro a través del micrófono de cancha lo da a conocer que se mencione en la misma tanto al jugador -como se hace ahora- que lo cometió como el jugador a quien se le cometió para que en la repetición se pueda observar la existencia o inexistencia de la misma, con lo anterior se evitaría que solamente arrojen el pañuelo amarillo sin hacer indicación de quién fue el afectado.

Auténticos Tigres, staff de couch enhorabuena la prueba fue terriblemente extrema y la sobrepasaron. Que situaciones como las vividas sean un instrumento, un puente por el cual camine su amistad, su compañerismo y su hermandad..No permita que nada ni nadie lo rompa.

Auténticos Tigres en el emparrillado se volvieron a imponer a todo para lograr la victoria, y no hay tiempo para la complacencia. El siguiente partido es el más importante y es contra Pumas Acatlán vienen por todo.

Alma del equipo – AFICIONADOS – aficionados que asisten regularmente a los partidos de los Auténticos Tigres existe una actitud inconsciente cuando se tiene un equipo ganador, luchador.

Seguido se piensa y se cree que es muy normal hacerlo y que por lo tanto no ocupan de su apoyo. No, no se equivoquen así no es. Distracciones en la tribuna haciendo las olas; esto no es fútbol soccer, esto es FUTBOL AMERICANO ocupa concentración máxima tanto en el emparrillado como en las tribunas.

Una súplica, sólo concentrarse en el partido, su aliento hace falta y no debe de ser circunstancial debe ser constante. Su participación en los partidos es tan importante como cualquier otro jugador en el emparrillado.

Auténticos Tigres en el partido contra Águilas Blancas iniciaron con gran determinación, certeza, seguridad y confianza en igual manera los cerraron en el tiempo extras y obtuvieron el triunfo. Vale quedarse con el inicio y con lo último…Vale la pena quedarse con ello….LPDA

CPC Mario H García Treviño.

Novato del año con los Elefantes de FACPYA, Seleccionado nacional con los Auténticos Tigres, Miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano en México…SAFANAL

Coautor del libro “Fútbol Americano Escuela de Vida” escrito con Horacio García Treviño y Jose Victor Garcia Perales

Autor del libro “Auténticos Tigres Escuela de Vida”, este, en etapa de revisión e impresión.