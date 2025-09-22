Auténticos Tigres en polémica por registro de jugador que militaba en Estados Unidos

*La ONEFA negó el registro de Mirko Martos.

El registro del jugador de los Auténticos Tigres, Mirko Martos, fue negado por la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), lo que ha generado polémica y que seguramente arrastrará una serie de disputas de oficina en los próximos días.

El organismo ya había autorizado el registro, pero luego de una protesta de parte del IPN, se revirtió, argumentando que solo se pueden registrar tres jugadores que hayan tenido formación en el extranjero.

Sin embargo, la defensa de los de la UANL radica en que Mirko Martos cursó solamente la preparatoria (High School) en Estados Unidos, donde jugaba futbol americano, no así la primaria y secundaria, que las estudió en Cancún, Quintana Roo.

La joven promesa de la ONEFA es hijo de un ex profesional, que jugó durante toda su carrera en la NFL Europa, siendo el segundo jugador con más yardas ganadas totales (por acarreos, por pase, por regresos de patada, por regresos de despeje, etc.) en la historia de la NFL Europa.