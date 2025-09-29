Aún tenemos mucho margen de mejora: Guido Pizarro tras vencer al Querétaro

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron vencedores en su visita a Querétaro, duelo el cual pese al resultado, deja con aprendizajes a Guido Pizarro.

El técnico argentino reiteró todavía mucho margen de mejoran sobretodo a la defensiva, reiterando su importancia por el mantener su meta intacta del rival.

“En estas últimas semanas me importa mucho que no nos hagan goles. Entiendo que tenemos mucha jerarquía en la zona defensiva pero también que tengamos un equilibrio, una estructura cuando atacamos y una solidez defensiva para darle a la gente de arriba para que puedan jugar y tomen decisiones pero mientras menos opciones le demos al rival, mejor.

Tenemos siempre margen de mejora e iremos en búsqueda de eso. Tratamos de ser protagonistas desde inicio, nos encontramos con la ventaja y depuesto manejamos el juego. Tuvimos que haber manejado un poco mejor la pelota y sin tanto apuro pero contento”, comentó postpartido.

Asimismo, dijo valorar mucho el triunfo y los distintos aspectos que lo acompañaron, como el debut de Rafael Guerrero a casi un año se haber llegado al club.

“Valoro mucho esta victoria; veníamos de varios empates pero volvemos a ganar entendido que podemos seguir mejorando sabiendo que vamos a enfrentar a un gran rival.

Hoy jugaron dos chicos que sumaron minutos también, debutó Rafa también y contento que tosos sumen minutos y estén con ritmo se juego, tambien Angulo sumó 90 minutos después de mucho tiempo y que todos estemos con ritmo para en la recta final estar con buen nivel”, finalizó.

Los regios a partir de ya alistarán armas para medirse al Cruz Azul en el duelo por el cuarto lugar, esto el próximo sábado en el “Volcán”.