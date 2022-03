Augura Letelier año exitoso

Mentalizada en comenzar un 2022 que sume aún más experiencia internacional y logros importantes a su currículum deportivo, la patinadora Valentina Letelier se prepara en el Patinódromo del CARE “Niños Héroes” para participar en su primer evento federado del año, y apoya a las categorías menores en su preparación rumbo a Nacionales CONADE.

“Primero es ser campeona nacional, es mi primer objetivo. Me fue bien en 2021 sólo que tuve una lesión en los tobillos la cual no me dejó dar mi 100% en el mundial que era mi evento máximo, mi mejor lugar fue el quinto, que no es tan malo, pero esperaba más.” Expresó la fondista múltiple campeona nacional representante de Nuevo León.

A pesar de su lesión en los tobillos, la internacional atleta nacida en Santiago de Chile, pero mexicana y neolonesa por convicción desde hace unos 15 años, ha mantenido enfocado su entrenamiento en hasta tres sesiones diarias, entre gimnasio, bicicleta y patines, además de combinarlo con su rol de madre de dos hijos y de cumplir con dos trabajos adicionales a su deporte.

“Es difícil tener el tiempo para todo, si hay días en que no puedo más, pero me encanta y me apasiona mucho patinar, así que disfruto todo lo que hago. No sé en qué momento pueda estar al cien (por ciento) de mi lesión, porque no he dejado de entrenar y tendría que hacerlo, por lo pronto me siento muy bien para competir. Ahorita estoy más enfocada en los World Roller Games y en el mundial, así que vamos a trabajar para estar ahí.” Comentó la subcampeona en los 10 mil metros ruta del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 2021, celebrado en Colombia.

A partir de la próxima semana los patinadores del INDE Nuevo León asistirán al campeonato nacional a celebrarse en Guadalajara, Jalisco; para las categorías de mayores, como el caso de Letelier, con la intención de sumar puntos pensando desde ahora en el mundial antes de finalizar el año, y para las categorías menores y juveniles será rumbo a Nacionales CONADE 2022, en donde los seleccionados estatales buscan refrendar el gran trabajo realizado en 2021.

“Ellos (seleccionados de N. L.) se han estado preparando bien, la verdad yo les ayudo mucho, a mí me ven como referencia y como entrenadora también, los regaño como su entrenadora, el entrenador y yo somos un equipo porque todos vamos hacia donde mismo, yo creo que si les va a ir muy bien.” Finalizó.

Este año para Letelier será crucial, el objetivo primordial es el Campeonato del Mundo, el cual le dejó una pequeña espina clavada en 2021 a causa de las lesiones, sin embargo, deberá recorrer algunas otras pruebas antes de esa meta, por ahora se mantiene como la atleta de mayor experiencia en Nuevo León en el Patinaje de Velocidad, a la espera ser alcanzada por las nuevas generaciones y sumar a más elementos neoloneses representando a México.

Con información del INDE