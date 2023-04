Atleta olímpica saca su only fans, para cubrir sus gastos rumbo a París 2024

Su objetivo es ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no tiene los recursos ni los apoyos gubernamentales para prepararse, es por eso que decidió abrir su cuenta de Only Fans, para recaudar lo necesario para sus gastos.

Se trata de la ciclista Alexandra Ianculescu, de Canadá, y quien busca clasificarse a la justa en la disciplina de ciclismo.

La también competidora de patinaje en los juegos de invierno 2018, aseguró que no le importa lo que la gente diga de ella, pues con ese dinero que gana a través de esa plataforma, ha pagado sus gastos como la renta y alimentación.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos en bikini para mis deudas y mis cuentas. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta que las opiniones que tengan no pagan mis cuentas”, afirmó en entrevista para Daily Star.

Alexandra Ianculescu se prepara para París 24, en la prueba de ciclismo de pista.