Así se jugarán los play off del beisbol

*Sultanes terminó de líder en el Norte.

Este jueves finaliza la fase regular de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, y ya están definidos los enfrentamientos que habrá en los Play Off.

Los Sultanes de Monterrey terminaron en lo más alto del Standing de la zona norte, por delante de Toros de Tijuana, Acereros de Monclova, Tecolotes de los Dos Laredos, Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco.

Así que los enfrentamientos serán Sultanes vs Charros, Toros vs Algodoneros y Acereros vs Tecolotes.

En el sur el líder fue Diablos Rojos del México, por encima de los Guerreros de Oaxaca, seguidos de los Piratas de Campeche, Pericos de Puebla, El Águila de Veracruz. En este sector, esta noche se decidirá el último clasificado a la postemporada, en la que pueden acceder Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Bravos de León.

Por esto, los duelos serían entre Diablos contra el que acceda de los tres posibles, así como Guerreros vs El Águila y Piratas vs Pericos.

Las series son a ganar 4 de 7 partidos, para acceder a semifinales de zona; el cuarto que avanza a las semis será el que más partidos haya ganado de los perdedores.