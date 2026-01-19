Así se jugarán las finales de la NFL

*A un paso del Super Bowl.

Tras una ronda divisional de cuatro encuentros, algunos más cerrados que otros, quedaron definidos los equipos que disputarán las Finales de Conferencia en busca de un lugar en el Super Bowl.

Conferencia Americana

Luego de que los Bills se quedaran a un paso de avanzar el sábado y los Broncos sellaran su pase con un gol de campo, el equipo de Denver ya conoce a su próximo rival.

Este domingo, los New England Patriots regresaron a una Final de Conferencia tras siete años de ausencia, al imponerse 37-31 a los Kansas City Chiefs en un duelo lleno de intensidad.

Este choque marcará la tercera ocasión en que Broncos y Patriots se enfrenten en una Final de Conferencia. Hasta ahora, el balance favorece a Denver con marca perfecta de 2-0. La primera victoria llegó en 2014 con marcador de 26-16, mientras que en 2016 repitieron la dosis al ganar 20-18 frente a los “Pats”.

El encuentro por el campeonato de la Conferencia Americana se disputará el próximo domingo 25 de enero a las 14:00 horas, teniendo como sede la ciudad de Denver.

Conferencia Nacional

En la Conferencia Nacional, el panorama presenta un duelo entre rivales directos. Tras la contundente victoria de los Seattle Seahawks sobre los San Francisco 49ers por 41-6, los Rams no se quedaron atrás y consiguieron su pase a la final luego de un dramático partido ante los Chicago Bears, que se definió en tiempo extra con un gol de campo para un marcador final de 20-17.

Con este resultado, será la cuarta ocasión en la historia que se dispute una Final de Conferencia entre equipos de la División Este de la Nacional, además de ser la primera vez que ambos conjuntos se enfrenten en esta instancia.

Históricamente, los 49ers y los Rams son las franquicias que más veces han coincidido en finales de conferencia, con un balance de una victoria por bando. El primer antecedente se remonta a 1989, cuando San Francisco se impuso de manera contundente 49-3 a Los Ángeles, rumbo a su posterior triunfo en el Super Bowl XXIII frente a Cincinnati.

El enfrentamiento más reciente ocurrió en 2021, cuando los Rams vencieron 20-17 a los 49ers y más tarde se coronaron en el Super Bowl LVI.

La Final de la Conferencia Nacional entre Seahawks y Rams se jugará el domingo 25 de enero a las 17:30 horas, en Seattle.