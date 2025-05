Asencio pide que se respete “la presunción de inocencia”

El defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, acusado el miércoles junto a tres ex canteranos del club de difundir una grabación de video sexual que involucraba a una menor, pidió este jueves que se respetara la “presunción de inocencia” hasta su juicio.

“No he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores de edad. Así lo confirma la resolución dictada por el citado juzgado, que no me atribuye haber mantenido relaciones sexuales con las dos mujeres implicadas, ni haberlas grabado, con o sin su consentimiento”, afirmó Asencio en un comunicado publicado en Instagram.

“Igualmente, el auto judicial aclara que no fui quien envió a terceros ninguna imagen o vídeo de contenido íntimo, los cuales, reitero, fueron grabados en un lugar distinto de aquel en el que yo me encontraba”, prosiguió el central de 22 años.

Asencio fue procesado, al igual que sus tres antiguos compañeros en categorías inferiores del Real Madrid, por su implicación en la grabación y difusión sin consentimiento de videos de carácter sexual que involucran a dos mujeres, una de ellas menor, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, consultado por la AFP.

“El auto judicial, en lo que a mi persona respecta, limita su contenido a la eventual visualización momentánea de unas imágenes por parte de un tercero, sin atribuirme participación alguna en su grabación ni en su difusión”, aseguró Asencio.

“La imputación formulada contra mí, como expresamente señala la propia resolución judicial, tiene carácter estrictamente provisional. Por tanto, debe seguir prevaleciendo la presunción de inocencia. En caso de que finalmente se formulen cargos y se abra juicio oral, continuaré ejerciendo mi defensa ante los Juzgados y Tribunales, en los que mantengo plena confianza, reafirmando mi ajenidad a cualquier conducta delictiva”, prosiguió.

Asencio, formado en la cantera del Real Madrid, se ha impuesto como titular en el eje de la zaga en su primera temporada como profesional.

En el último clásico, el pasado domingo que su equipo perdió ante el Barcelona (4-3), se escucharon cánticos de “Asencio, a prisión”.