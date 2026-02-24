Aseguran que habrá seguridad durante el Mundial en México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país está plenamente preparado para albergar el Mundial de 2026 y subrayó que existen garantías suficientes tanto para los asistentes como para la correcta realización del torneo.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo rechazó que haya motivos de preocupación en materia de seguridad. Al responder a preguntas sobre la protección de turistas y aficionados internacionales, fue categórica y aseguró que no hay ningún tipo de amenaza para quienes visiten México durante la justa deportiva.

Sus declaraciones se dan en un contexto marcado por hechos violentos ocurridos en varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En ciudades y entidades como Guadalajara, Michoacán y Nayarit se registraron bloqueos en carreteras, quema de establecimientos comerciales y enfrentamientos armados.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los choques dejaron como saldo la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas y de presuntos integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Oseguera Cervantes figuraba entre los delincuentes más buscados por delitos relacionados con el narcotráfico, especialmente por el tráfico de fentanilo.