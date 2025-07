Asegura Germán Quiroga boleto a playoffs al ganar en el óvalo de Puebla

Con claro y contundente dominio en la pista, el piloto capitalino, Germán Quiroga, ganó la novena fecha de la NASCAR México Series 2025, que se disputó en el óvalo del Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Con esta victoria, el volante del auto marcado con el número 69 -M&A además aseguró un lugar en los playoffs de la categoría.

“Quiero agradecer a toda la gente que se dio cita hoy en Puebla, estoy muy contento, gracias a todos los que me han apoyado, al dueño del equipo, a mi esposa, que nunca se dio por vencida, hemos trabajado muchas horas por este triunfo”, expresó al final de la competencia el integrante del Prime Sports Racing Team.

“Esto es de todo el equipo, por alguna u otra razón se nos había negado el triunfo, pero hoy estamos en lo más alto. Ella (su esposa) ha vivido las noches que no he dormido para tener un coche competitivo, como lo demostramos hoy”, comentó Quiroga Fossas, que no ganaba en NASCAR México desde 2011 en Aguascalientes.

En ese sentido, señaló estar listo para enfrentar a partir de la siguiente fecha la definición del campeonato, a la cual fue uno de los 10 pilotos que avanzaron.

“Ya estamos listos para San Luis Potosí y para en las últimas tres fechas pelear por el título de la campaña 2025, así como lo hicimos hace dos años”, recordó el tricampeón de la categoría, quien partió desde el séptimo lugar.

“Vamos a trabajar por ello (el tetracampeonato), como piloto el autódromo de Puebla es uno de los mejores de México que permite dar un gran espectáculo a todos”, consideró Germán, quien subió a lo más alto del podio acompañado del capitalino Xavi Razo y del regiomontano Abraham Calderón, segundo y tercer lugar, respectivamente.

La décima fecha de la NASCAR México Series 2025 se llevará a cabo el próximo 10 de agosto en el Súper Óvalo Potosino