Arteta: “Si seguimos cavando, un día el oro estará ahí”

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, afirmó este viernes en rueda de prensa que la constancia y el trabajo diario serán claves para que el equipo transforme su competitividad en títulos, destacando la regularidad mostrada en los últimos años y subrayando que ahora toca plasmarla en una temporada.

“Durante las últimas tres temporadas tenemos más puntos -combinados- que nadie en la liga y eso dice mucho sobre nuestra consistencia. Ahora solo tenemos que hacerlo en una temporada. Si seguimos cavando y cavando, un día el oro estará ahí”, indicó Arteta, quien también confirmó que Martin Odegaard será nuevamente el capitán tras la votación llevada a cabo por los jugadores.

Sobre su primer rival en Premier League, el Manchester United, el técnico donostiarra señaló: “Serán diferentes porque el entrenador ha tenido más tiempo con ellos al haber realizado la pretemporada. Han tenido grandes incorporaciones en el mercado veraniego, por lo que son mucho más fuertes que la temporada pasada, como casi todos los equipos”.

El Arsenal visitará Old Trafford el domingo para enfrentarse al Manchester United en su estreno en la Premier League, campeonato en el que han sido subcampeones las últimas tres temporadas.

Arteta elogió además al sueco Viktor Gyökeres, uno de los nuevos fichajes del club, y aseguró que tendrá un “tremendo impacto” en el equipo.

“Estamos muy contentos de tenerle en el equipo. Su incorporación está yendo muy bien y depende de nosotros crear las condiciones adecuadas para que tenga éxito”, explicó.

Por último, destacó la adaptación de Martin Zubimendi: “Ha tenido una gran integración en el equipo y estamos muy contentos con él. Estará bien para el domingo”, concluyó.