Arteaga no ve como malo su regreso a México reforzando a Rayados

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tienen en sus filas a su último refuerzo para este Clausura 2024, se trata de Gerardo Arteaga, quien ya aterrizó en tierras regias.

Cerca de las 23:00 horas, el defensor arribó a la Sultana del Norte, confesando que no fue una mala decisión abandonar o poner pausa el sueño europeo por regresar a México a jugar con el Monterrey.

“¿Por qué no? (Venir acá). Para mí Rayados es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarla. En mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en este momento y, ¿por qué no? Monterrey es un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala, mal tomada”, comentó a su llegada.

Asimismo, añadió que fue complicado decirle que sí a la “Pandilla”, conjunto el cual siempre le brindó la confianza y sin complicaciones en su negociación.”Fue difícil, también la decisión de tomarla, de venir para acá. Claro que no fue algo fácil, lo platiqué con mi familia, pero estoy muy contento de llegar a México.

Porque creo que Rayados fue el que estuvo desde el principio en la negociación conmigo, yo conozco a Rayados desde que estaba en Santos, creo que es un rival que me ha encantado siempre y sobre todo también la ciudad”, agregó.

Será el martes por la tarde en punto de las 15:30 horas, que el ex Genk de Bélgica sea presentado como fichaje albiazul en las instalaciones del BBVA.