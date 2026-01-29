Arrancan los torneos Estatales de fútbol en Nuevo León

Por Regio Deporte
MONTERREY, N.L. – La maquinaria del fútbol amateur en el estado se ha puesto en marcha. Con el reloj en contra y los torneos del Sector Amateur a la vuelta de la esquina, la Asociación de Fútbol de Nuevo León ha iniciado los preparativos para los Torneos Estatales, de donde saldrán los selectivos que representarán a la entidad a nivel nacional este año.
Urgencia en la 2019
La prioridad es la Categoría 2019 (niños de 6 y 7 años), división que inaugurará el calendario de competencias nacionales. El torneo Nacional para estos pequeños cracks está programado para el próximo mes de marzo en San Juan de los Lagos, Jalisco.
Por tal motivo, la Asociación ha lanzado la convocatoria oficial invitando a todos los clubes y ligas afiliadas a registrarse de inmediato y participar en la eliminatoria estatal, con el sueño de portar la camiseta de Nuevo León.