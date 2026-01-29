Arrancan los torneos Estatales de fútbol en Nuevo León

​Por Regio Deporte

​MONTERREY, N.L. – La maquinaria del fútbol amateur en el estado se ha puesto en marcha. Con el reloj en contra y los torneos del Sector Amateur a la vuelta de la esquina, la Asociación de Fútbol de Nuevo León ha iniciado los preparativos para los Torneos Estatales, de donde saldrán los selectivos que representarán a la entidad a nivel nacional este año.

​Urgencia en la 2019

La prioridad es la Categoría 2019 (niños de 6 y 7 años), división que inaugurará el calendario de competencias nacionales. El torneo Nacional para estos pequeños cracks está programado para el próximo mes de marzo en San Juan de los Lagos, Jalisco.

​Por tal motivo, la Asociación ha lanzado la convocatoria oficial invitando a todos los clubes y ligas afiliadas a registrarse de inmediato y participar en la eliminatoria estatal, con el sueño de portar la camiseta de Nuevo León.