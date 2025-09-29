Arrancan este martes las series por el comodín de las Grandes Ligas

*Los campeones Dodgers buscan el pase a postemporada.

Terminó la fase regular desde este domingo, y este martes arrancan las series por el comodín de las Grandes Ligas, previo a las semifinales por el campeonato de cada liga.

En la Liga Americana, los Tigres de Detroit visitarán a los Guardianes de Cleveland, mientras uqe los Medias Rojas de Boston lo hará con los Yankees de Nueva York.

En la Liga Nacional, los campeones Dodgers de Los Ángeles recibirán a los Rojos de Cincinnati, y Padres de San Diego visita a los Cachorros de Chicago.

Las series son a ganar dos de tres encuentros posibles.