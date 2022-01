Arranca Nacional de Tiro con Arco en el CARE

Con el sol en su máximo esplendor, como hace algunos días no se veía en Monterrey, arrancaron las acciones del XLVIII Campeonato Nacional de Exteriores de Tiro con Arco en las instalaciones del INDE Nuevo León.

Este martes se llevó a cabo la práctica oficial de este evento que además formará parte del proceso de selección para los arqueros que buscarán un lugar para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, ambos en 2023.

Una vez más las instalaciones del INDE Nuevo León reciben un evento de Tiro con Arco de gran relevancia mostrando la capacidad que poseen, y nuevamente la competencia se divide en tres campos que reúnen a más de 500 participantes, el Campo A en el Estadio de Atletismo, en donde compiten las categorías Sub 21, Mayor y Máster de Arco Recurvo; el Campo B en el Campo oficial de Tiro con Arco, que recibe a las categorías, Sub 21, Mayor y Máster del Arco Compuesto; y el Campo C en el Estadio Nuevo León de Fútbol Americano, en donde participan las categorías Sub 14, Sub 16 y sub 18 de Arco Recurvo, y Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de Compuesto, y la modalidad Barebow.

Como pocas ocasiones suceden en México, en este evento estarán participando cuatro medallistas olímpicos nacionales; la neolonesa Mariana Avitia (Bronce) y Aída Román (Plata) en Londres 2012, y Alejandra Valencia y Luis Álvarez (Bronce) en Tokio 2020, además de la actuación de la también olímpica en Tokio, Ana Paula Vázquez. Así mismo se tendrá la participación especial de nueve arqueros de la selección de Francia que asistirán al evento como parte de su preparación.

Este miércoles en punto de las 8:30 hrs. inicia la competencia con las series de clasificación en su primer turno, y a las 13:30 hrs. continuarán con el segundo turno. Será el jueves cuando se defina la preselección de 16 arqueros de Recurvo (8 por rama) y el viernes se definirá la preselección de Compuesto, con el mismo número de atletas.

Con información del INDE