Arranca este lunes el Abierto Monterrey

*Grandes tenistas femeniles brillarán.

Grandes tenistas femeniles a nivel internacional, brillarán hoy y en los próximos días, en el arranque del Abierto Monterrey, la noche de este lunes 18 de agosto.

En el cuadro principal, podremos ver medirse a la tenista española, Jessica Bouzas y la rusa Kamila Rakhimova, quienes tuvieron una gran actuación en el pasado Masters de Cincinnati.

En punto de las 5:00pm, la multicampeona de Grand Slams en dobles, Elise Mertens, enfrentará a Anna Blinkova, quienes buscan regresar a la senda del triunfo, luego de sus malas actuaciones en el mismo Masters de Cincinnati.

A las 7:30pm, se escenificará el duelo estelar entre Maria Sakkari y Donna Vekic, las dos figuras que vienen a mostrarle su gran talento al público regio.