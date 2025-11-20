Arranca el Play-In del Apertura 2025 con duelos de alto voltaje

La fase regular ha quedado atrás y llegó el momento de la verdad. Esta noche arranca el Play-In del Torneo Apertura 2025, la última aduana para definir a los invitados finales a la “Fiesta Grande” del fútbol mexicano. Cuatro equipos se juegan la vida en dos partidos que prometen intensidad, drama y goles.

Pachuca vs. Pumas: Por el boleto directo Las acciones inician en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos del Pachuca recibirán a los Pumas de la UNAM.

Lo que está en juego: Este es el duelo de la “Serie A” (lugar 7 vs. 8). El ganador de este partido asegurará su lugar directo en los Cuartos de Final como el séptimo clasificado.

El riesgo: El perdedor no queda eliminado hoy, pero tendrá que jugarse una última carta el fin de semana contra el ganador de la otra llave.

Xolos vs. Bravos: Matar o morir Más tarde, la frontera norte vibrará con el enfrentamiento entre Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez en el Estadio Caliente.

Lo que está en juego: Este es el choque de la “Serie B” (lugar 9 vs. 10). Aquí no hay mañana; el equipo que pierda se despide del torneo y comienza sus vacaciones.

El premio: El ganador mantendrá la esperanza y viajará para enfrentar al perdedor del Pachuca-Pumas por el último boleto a la Liguilla (el octavo lugar).

La Cartelera de Hoy:

Pachuca vs. Pumas | 19:00 horas | Estadio Hidalgo

Xolos vs. Bravos | 21:00 horas | Estadio Caliente