Arranca el Draft 2024 de la NFL

*El futuro del futbol americano está en juego.

Este jueves comienza uno de los eventos más esperados de la temporada 2024 de la NFL con el Draft. Mismo que, como es costumbre año con año apuntará a impactar el funcionamiento de las 32 franquicias que conforman la liga. Después de una de las agencias libres más interesantes en los últimos años, el Draft de esta campaña tendrá principalmente como protagonistas a los quarterbacks y receptores libres, quienes buscarán convertirse en las caras del presente y futuro en sus respectivos equipos.

A pesar de que en la edición de 2023 lograron hacerse presentes algunos destacados mariscales de campo como Bryce Young (Carolina Panthers), C.J. Stoud (Houston Texans), Anthony Richardson (Indianapolis Colts) y Will Levis (Tennessee Titans), el Draft de 2024 se dirige a llevar esto al siguiente nivel.

Después de que los Chicago Bears mandaran a Justin Fields a los Pittsburgh Steelers, esto dio el claro indicativo que los de Illinois apuntarán a elegir un quarterback con la primera selección, misma que está pronosticada que irá para Caleb Willams (USC). Por lo que los Washington Commanders tendrían la oportunidad de hacerse con los servicios del ganador del Premio Heisman en 2023: Jayden Daniels (LSU).

No obstante, esto no se queda aquí, pues equipos como los New England Patriots, New York Giants, Minnesota Vikings, Denver Broncos e incluso Las Vegas Raiders podrían optar por elegir (e incluso escalar en el Draft) a talentos como lo son Drake Maye (North Carolina), J.J. McCarthy (Michigan), Bo Nix (Oregon) o Michael Penix Jr (Washington).