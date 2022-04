Arranca Atletismo con primeros clasificados a NC2022

Ante un calor extenuante en la capital del estado de Nayarit, atletas de Nuevo León consiguieron hacerse de algunas primeras clasificaciones a los Nacionales CONADE 2022 en acciones realizadas en el Estadio Olímpico Santa Teresita.

La primera jornada concluyó al filo de las 12:30 hrs. (tiempo de Mty.), la última prueba en el programa de competencias fueron los 5 mil metros planos femenil categoría sub 23, en donde Erika Rodríguez cerró como tercer lugar de la competencia y su coequipera Dulce Valdéz culminó en la séptima posición.

Uno de los resultados más destacados fue el del campeón nacional en los 400 mts planos, Brandon Constantino, quien con un tiempo de 48.56 se erigió como líder de la prueba y consiguió su clasificación a la etapa nacional.

Otros resultados destacados fueron los de Diego Barbosa en el Lanzamiento de Jabalina sub 20 que consiguió el primer lugar y su clasificación, y en segundo terminó el también neolonés Carlos Llano. Michelle González en la Jabalina sub 18 hizo lo propio, asì como Melanie García en el Lanzamiento de Bala sub 20 y Natalia Ramos en la misma prueba categoría sub 23.

Por su parte, Luis Pérez en el lanzamiento de Disco sub 23 también obtuvo su pase a la etapa nacional al obtener el primer lugar. Además, los fondistas Gerardo Villarreal (3mil mts obstáculos sub 23) que cerró en segundo lugar, así como Magdrián Ramírez en los 5mil metros marcha sub 16, lograron su clasificación. Por último, los relevos 4×100 varonil sub 18, compuesto por Sebastián Galán, Jesús Hernández, Alejandro Romo y Luis Tarim; y el femenil sub 20 integrado por Ana Sofía Tijerina, Valeria Pineda, Fernanda Ibarra y Matilde Ochoa, lograron también sus respectivas clasificaciones a los Nacionales CONADE 2022.

Cabe mecionar que según el anexo técnico publicado por CONADE, los atletas que no hayan logrado su clasificación directa en este evento, lo podrán hacer si logran estar dentro de las mejores cuatro marcas entre las cuatro macro regiones, o entre las mejores ocho marcas para las pruebas de saltos y lanzamientos.

Las acciones continúan este viernes con el cierre del Heptatlón y Decatlón, además de distintas pruebas de pista y campo en sus distintas categorías y en ambas ramas.

Resultados finales día 1 Nuevo León (1º, 2º y 3er lugar)

Campo:

Salto longitud var. sub 18

2º Alan Benavides

3º Josè Robles

Disco fem. sub 16

3º Mariangela Alanìs

Salto Longitud fem. sub 20

2º Zennia Gonzàlez

Jabalina var. sub 20

1º Diego Barbosa (Clasificado)

2º Carlos Llano

Jabalina var. sub 23

2º Lauro Hernández

3º Rolando Mendoza

J

abalina fem. sub 16

2º Danna Hernández

Jabalina fem. sub 18

1º Michelle González (Clasificada)

Bala fem. sub 20

1º Melanie García (Clasificada)

2º María Vazquez

Bala fem. sub 23

1º Natalia Ramos (Clasificada)

2º Sandra Lopez

Disco var. sub 20

2º -Luis Ortiz

Disco var. sub 23

1º -Luis Pérez (Clasificado)

2º -Andres Román

3º -Humberto Aguilar

Pista

400 mts planos sub 18 fem.

3º -Leonela Santiago

400 mts planos sub 20 fem.

2º -Valeria Pineda

400 mts planos sub 23 fem.

3º -Marian Sauceda

400 mts planos var. sub 23

1º -Brandon Constantino (Clasificado)

80mts planos var. sub 16

3º – Maximiliano Saucedo

100 mts planos var. sub 18

2º -Luis Tarim

100 mts planos fem. sub 20

2º -Matilde Ochoa

100 mts planos sub 20 var.

2º -Alberto Aguilar

100 mts planos sub 23 var.

2º -Alejandro Alarcón

3 mil mts obstáculos sub 23 var.

2º -Gerardo Villarreal (Clasificado)

5mil mts marcha sub 16 var.

2º Magdrián Ramírez (Clasificado)

3º Randy Leal

Relevo 4×100 var. Sub 18 (Clasificado)

1º -Nuevo León

-Sebastián Galán

-Jesús Hernández

-Alejandro Romo

-Luis Tarim

Relevo 4×100 fem. sub 20 (Clasificado)

1º -Nuevo León

-Ana Sofía Tijerina

-Valeria Pineda

-Fernanda Ibarra

-Matilde Ochoa

Relevo 4×100 fem. sub 23

2º -Nuevo León

-Melina Bernabé

-Fernanda Viveros

-Alondra Escalante

-María Moya

5mil mts planos fem. sub 23

3º -Erika Rodríguez

Con información del INDE