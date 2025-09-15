Armand Duplantis logra en Tokio su tercer oro y récord mundial

El pertiguista sueco Armand Duplantis logró este lunes la medalla de oro en los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que además volvió a batir su propio récord mundial con 6,30 metros en su tercer y último intento.

La medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95) con marca personal.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en los Europeos de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos al aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante, competición en la que ha conquistado cinco veces el ‘diamante’.