Arman Selección Nuevo León de Atletismo rumbo a NC 2022

Con la participación de casi 600 atletas de todo el estado, se llevó a cabo este fin de semana el campeonato estatal de Atletismo en el estadio del CARE “Niños Héroes”.

El evento se realizó con el objetivo de conformar la Selección Nuevo León que tendrá participación en el Macro regional a desarrollarse en fechas próximas en Nayarit, buscando el lugar en los Nacionales CONADE 2022.

“Estamos muy contentos por la cantidad de participación, la cantidad de clubs que trajeron a sus atletas, en todas las pruebas tenemos por lo menos de 20 a 25 niños en cada prueba y cada rama, tenemos muy buena calidad, mostraron gran calidad los muchachos, eso nos augura que vamos a tener una gran selección que nos represente en los macrorregionales.” Expresó Edgar Treviño, entrenador de velocidad del INDE Nuevo León.

Las categorías participantes fueron desde sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23, con actividades en todas las pruebas de pista y campo, mostrando grandes aptitudes elementos que apenas buscan un lugar para representar a su estado y otros más con experiencia como seleccionados refrendando el gran trabajo que han mantenido y buscando mejorar sus marcas.

“Definitivamente hay áreas en donde tenemos mucha fortaleza como es la velocidad, los lanzamientos, los saltos, pero hemos mejorado mucho en pruebas de campo, veo que han fortalecido mucho el trabajo y se ve el desarrollo, hay calidad en las pruebas combinadas, definitivamente en todas las pruebas vamos a dar de que hablar en los Nacionales CONADE.” Comentó Treviño.

Uno de los elementos experimentados y con recorrido como seleccionados estatales y nacionales que se dieron cita en el evento fue el múltiple campeón nacional Brandon Constantino, quien participó en las pruebas de velocidad, se dijo satisfecho con el desempeño realizado y tiene confianza en refrendar un buen resultado en las próximas competencias.

“Ya de aquí tenemos algunos el regional de universiada y después tendremos el macrorregional en Tepic, ahí vamos a conformar un muy buen relevo, vamos a defender el campeonato que hemos tenido en los últimos años y defender el oro que obtuvimos el año pasado. Me está gustando como está quedando el equipo, como se está conformando toda la selección de Nuevo León, puedo atreverme a decir que tenemos un equipo más fuerte que el del año pasado.” Dijo el múltiple medallista nacional.

Por su parte, Guillermo Campos Ornelas, medallista de los Juegos Panamericanos de la Juventud Cali 2021 y uno de los elementos con proyección hacia París 2024 que tiene Nuevo León presenció el evento, sin embargo, no pudo tener participación debido a una lesión en el tobillo de la cual se encuentra en recuperación, pero con posibilidades de ver acción en el macrorregional de Tepic.

