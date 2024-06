Argentina y Canadá critican el césped del estadio de Atlanta tras debut en la Copa América

“La cancha fue un desastre, pusieron pan arriba de un sintético y parecía un trampolín”, criticó el arquero argentino Emiliano Martínez tras el encuentro la noche del jueves.

“Tenemos que mejorar ese aspecto. Si no, la Copa América siempre va a estar en un nivel más bajo que la Eurocopa”, añadió el portero del club inglés Aston Villa.

El césped natural en el estadio — sede los Falcons de Atlanta de la NFL — fue instalado después de un partido de la MLS entre el Atlanta United y el Houston Dynamo el sábado.

Fue un cambio que obedeció a la realización de la Copa América, ya que la superficie habitual es sintética.

Tras evocar la derrota 2-1 ante Arabia Saudí en el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 que la Albiceleste eventualmente conquistó, el técnico argentino Lionel Scaloni se expresó asombrado que el cambio de superficie se hizo con tan escasos días previo al comienzo del torneo continental.

“El inicio pareció el partido con Arabia, con la diferencia de que aquella vez jugamos en una cancha más decente”, indicó Scaloni. “Con todo respeto: menos mal que ganamos. Si no, hubiera sido una excusa barata. Hace siete meses que sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días”.

“Para el espectáculo no está bueno. No es una excusa, el estadio es hermoso y con césped sintético debe ser espectacular, pero con el de hoy no está apta para este tipo de jugadores”.

El Mercedes-Benz albergará ocho partidos durante el Mundial de 2026, incluyendo la semifinal.

“Se sentía como caminar por una tarima, estaba como hueco”, comentó el zaguero canadiense Kamal Miller.

El partido inaugural registró un lleno total, con 70.564 asistentes. Atlanta recibirá un partido más en el certamen, el Estados Unidos-Panamá el 27 de junio.

Los 32 partidos de la Copa América fueron repartidos en 14 estadios de Estados Unidos, de los cuales únicamente tres no son sede de equipos de la NFL — los de Orlando, Florida, Austin, Texas, y Kansas City, Kansas.

El próximo duelo de Argentina será el martes contra Chile en el MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, el mismo escenario en el precisamente la Roja derrotó a la Albiceleste en la final de la edición del Centenario de 2016.

Feudo de los Giants y Jets de Nueva York de la NFL, el MetLife también usa una superficie sintética que tuvo que ser cambiada para una natural por la Copa América. El estadio — que será sede de la final del Mundial 2026 — ha albergado varios conciertos en las últimas semanas, incluyendo dos de los Rolling Stones, el 23 y 26 de mayo.

La final de la Copa América el 14 de julio será en el estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida, donde se instalará un césped natural. El estadio albergará el 6 de julio un concierto de Feid, la estrella colombiana del reggaetón.