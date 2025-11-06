Argentina presenta su nuevo uniforme para el Mundial de fútbol 2026

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La selección argentina de fútbol presentó este miércoles el nuevo uniforme que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) dio a conocer el nuevo uniforme a través de sus redes sociales, junto a un comunicado titulado ‘La Selección Argentina tiene nueva piel”.

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, expresó la cuenta oficial de la Albiceleste en Instagram, junto a un montaje de su capitán, Lionel Messi, con la nueva camiseta.

El nuevo uniforme hará su debut en el amistoso que el actual campeón del mundo jugará contra Angola en la ciudad de Luanda el viernes 14 de noviembre.

La indumentaria estará disponible desde este jueves para su compra en la tienda digital de Adidas, la marca que viste a Argentina desde hace más de dos décadas.

“La vestimenta titular de la selección argentina posee sus tradicionales franjas verticales en tres tonos de celeste, inspirados en las camisetas campeonas de 1978, 1986 y 2022”, explicó la AFA en su comunicado, que destacó además que en la parte de atrás, a la altura del cuello, la camiseta lleva la insignia “1893”, año en que se fundó la Asociación del Fútbol Argentino.

Además de agregar distintas tonalidades al celeste del pecho, la nueva indumentaria también agrega un azul oscuro en la zona del cuello y los hombros, así como en la terminación de las mangas.

La Albiceleste, que terminó las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 como líder indiscutido de la clasificación, se reunirá en los próximos días en España antes de viajar a Luanda para enfrentar a Angola, en el que será su último partido de 2025.

(c) Agencia EFE