Aquino tras renovar con Tigres: “No tengo una edad trazada ni meta para finalizar”

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres renovaron hace algunos días a Javier Aquino, jugador quien mostró su felicidad por ello, además de recalcar no tener fecha aún para “colgar los tenis”.

El oaxaqueño con 34 años, se encuentra de maravilla en cuestión física gracias al trabajo del profesor, Oscar Ortega. Aunque dijo estar en una etapa donde tiene que escuchar a su cuerpo.

“Me siento privilegiado y afortunado, contento de la confianza brindada por el club y es motivo de alegría. Es difícil hoy en día que un jugador pase diez años en un club, todavía tenemos hambre y ambición de ganar, me gustaría ganar más títulos con este club y así ayudamos a crecer a la institución, falta trabajar más y estaría bien ganar un par de títulos más.

Me siento físicamente bien, trato de mantener mi forma para rendir en cancha, en el club la exigencia es más alta y el tema físico es fundamental. El profe Ortega vino a sumar muchísimo, que más podemos decir de él, sabe el mundo de su trabajo realizado y lo está haciendo de gran forma con nosotros. Al final, en esta etapa de mi carrera escucho a mi cuerpo y mi físico, no tengo una edad trazada ni meta para finalizar y voy a disfrutar lo que se viene, cuidarme y escuchar cada torneo lo que sigue para mí”, confesó.

El lateral firmó hasta el 31 de diciembre del 2025, donde cumplirá la década con los regios, al igual que André Pierre-Gignac, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, quienes si por decisión propia pudiera, los renovaría por más tiempo.

“Mis compañeros no necesitan que yo tenga algún comentario hacia ellos, por algo llevamos tanto tiempo jugando acá, por algo son piezas fundamentales y es un número (edad), la opinión que tenga yo para el DT no cuenta, él toma sus decisiones de rendimiento. No es de cuántos años tienes, si me preguntas a mí, yo los renovaría, con ellos cuatro forjamos una linda historia aquí y hay más ambición por llevar al equipo más allá, yo los renovaría, son grandes jugadores para Tigres y grandes amigos”, añadió.

André termina vínculo el próximo junio, mientras el “Patón” aparentemente en diciembre, junto al “Conde”.