Aquino sobre la crisis en el ‘Tri’: La culpa es de todos no sólo del DT

Monterrey, Nuevo León. La “crisis” que atraviesa la Selección Mexicana y parte de sus directivos, ha hecho eco en varias personalidades del balompié azteca, destacando la opinión de Javier Aquino, quien quiso hablar del tema.

El ex seleccionado nacional reconoció el mal presente del cuadro tricolor, apelando a qué la responsabilidad de ello es de todos (jugadores, dueños, cuerpo técnico, etc.)y no sólo del mandamás en turno tras el cese de Diego Cocca semanas atrás.

“Bueno, con el tema de selección realmente ya me tocó estar ahí, lo que pueda o no pueda decir ya queda un poco de lado, uno ve afuera y otro ve distinto, también me ha tocado verlo de dentro. La selección está pasando por un momento complejo, como todos sabemos, en el tema de los resultados, quizás de rendimientos, tanto individuales como grupales, pero creo que Jimmy es un gran entrenador, como también Diego, si al fin y al cabo, creo que echar culpa solamente a la cabeza del grupo, siempre ha sido así por temas de que no puede echar a todos los futbolistas.

Creo que todos son responsables, cada uno sabe lo que tiene que aportar, lo que hizo, lo que dejó de hacer, creo que debe hacer una buena reestructuración dentro de la colección de arriba abajo, hacer cambios importantes y también no nos habla que el futbolista se comprometa a ser responsable de las cosas también que suceden dentro de la cancha, porque a fin de cuentas somos los que participamos y obviamente todos sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal”, mencionó.

En cuanto a la llegada de Jaime Lozano, el lateral de los Tigres depositó toda su confianza en el famosa “Lambor-Jimmy” para alzarse con la Copa Oro, teniendo materia prima para hacerlo y que sea el arranque de un proceso bueno en el ‘Tri’.

“Ojalá sea un bonito aprecio para Jimmy o para el que esté en este momento y que los jugadores puedan responder. Yo creo que tienen toda la capacidad para ganar la Copa de Oro, tienen toda la confianza en la selección y obviamente que disfruten estar ahí, que son momentos bonitos y se debe demostrar que es un orgullo representar a México”, finalizó.