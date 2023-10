Aquino apuesta a procesos largos en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres atraviesan uno de sus mejores momentos en los más recientes tres años, pues con Robert Dante Siboldi parecen haber encontrado la estabilidad deseada, al menos así lo dejó ver Javier Aquino.

El lateral felino remarcó que aunque los objetivos se están dando de manera rápida, deberán ser constantes y apostar a un proceso largo, tal y como ocurrió con Ricardo Ferretti en su momento.

“En los procesos que hemos tenido tras Tuca, en todos los procesos hemos buscando el mismo objetivo, la institución se ha ganado el respeto y se ha acostumbrado a ser ganadora. Los jugadores y cuerpo técnico se cumplen ciclos y el nombre de la institución perdurara. Con Robert se han dado los resultados rápidos, y lo que buscamos es estabilidad, bienvenido sean los procesos largos, donde sepamos que quieren y a qué jugamos”, comentó.

Luego de la salida del ‘Tuca’, desfilaron nombres como el de Miguel Herrera, Diego Cocca y Marco Antonio Ruiz, este último par duró menos de un semestre para darle paso a Siboldi, que como emergentes puso su estilo y en seis meses se alzó ya con tres títulos; además en reiteradas ocasiones dijo no bajar la vara, pues está consciente que los resultados hablan por sí mismos, por ende solamente firmó un año de extensión al contrato felino.

Por otro lado, el oaxaqueño sabe lo peligroso que ha sido Cruz Azul en el último tiempo cuando visita el ‘Uni”, rival del cuál no se confiarán en lo absoluto con el afán de mantener el invicto en propia casa desde el arribo del estratega charrúa al club ante el mejor visitante del certamen.

“Ambas cosas importantes, más allá de seguir invictos en casa, buscamos un buen partido, sumar de atrás y no despegarnos de la parte alta de la tabla. Ante un rival complicado, ellos siempre vienen y no les va mal.

Mañana es día importante. Cruz azul no ha tenido un gran torneo, pero no dejan de ser un equipo complicado, siempre que vienen, nunca es un partido fácil, no será sencillo. Lo percibimos con la importancia que se debe y nos enfocamos para seguir arriba”, dijo.