Aprueban uso de tecnología para los strikes en Grandes Ligas

*Los equipos tendrán desafíos por juego.

Las Grandes Ligas ya aprobó el uso de la tecnología para apoyar marcaciones de los ampayers en los strikes y bolas.

Se trata del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes, que comenzará a implementarse a partir de la próxima temporada, como apoyo emergente a decisiones polémicas en el plato.

Los ampayers continuarán marcando de manera normal, como siempre se ha hecho, pero los equipos tendrán 2 desafíos para poder hacer una rápida revisión del lanzamiento.

Dichos desafíos serán solicitados por el pitcher, el cátcher o el bateador, tocándose el casco o la gorra; de revertirse la decisión, el equipo conservará su desafío.