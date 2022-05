Aprendimos mucho de la serie ante León: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya alistaron todo para encarar los Cuartos de Final ante Cruz Azul y para ello lo harán con toda la experiencia posible, tomada de aquella eliminación frente a León del certamen pasado, así lo expresó Miguel Herrera.

El técnico felino dejó en claro que por suerte tendrán revancha para no cometer los mismos errores que el semestre pasado en dichas instancias, no cambiando el estilo y llegando más ‘evolucionados’ tácticamente.

“El fútbol da revanchas cada semana y en la Liguilla también, estamos con el dolor del torneo pasado, en su momento fue doloroso, pensábamos que podíamos llegar a la final pero nos quedamos en la orilla, de eso aprendimos, vamos paso a paso, trataremos de hacerlo lo mejor posible para acceder a las semifinal y lograr superar lo hecho en el torneo pasado.

Creo que llegamos con mejor evolución de trabajo en el equipo, no quiere decir que en el pasado lo hicimos mal, nos quedamos fuera por la posición de la tabla y cuidar el marcador, aprendimos del pasado y llegamos sólidos, fuertes y que trataremos de demostrarlo en la Liguilla. No cambiar tu forma de jugar era importante, mantenerte con la idea de lo que has hecho, con esa idea vamos a ir”, comentó en conferencia.

Asimismo, aceptó el reto de volver a plantarse en una fiesta grande para lograr su primer título con Tigres y por qué no, acortar distancias con su antecesor Ricardo Ferretti.

“Me gusta estar en este tipo de situaciones, si no tengo eso no me atrae, estoy consciente desde que llegué que la vara que dejo Ricardo era alta y difícil de igualar, el tipo un gran trabajo y queremos tratar de emular lo hecho por él, tratar de dar logros con diferente estilo de juego pero para estar ahí tenemos que tener logros, consciente de la presión que hay, me gusta y doy lo mejor de mí para que los muchachos le den lo mejor a la afición”, agregó.

El capitalino concluyó afirmando no sentir confianza absoluta del rival en turno, pese a tenerles bien tomada la medida en las últimas fases finales que los enfrentó (todas ellas con América).

“No es que le tenga tomada la medida, son diferentes equipos y jugadores, nos ha tocado ganar en algunos partidos, hay que jugarlos son partidos difíciles, hay que jugarlos, buen rival de los llamados importantes, después vamos con la idea de sacar un buen resultado allá, desde la primera parte de tratar de traer ventaja nosotros”, finalizó.