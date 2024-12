Aprendimos a dar ese paso adelante: Sergio Canales tras superar semifinales con Rayados

Monterrey, Nuevo León. En vísperas de su primera final con Rayados, Sergio Canales resaltó que se aprendió a dar ese paso importante, luego de quedarse en la orilla través veces seguidas el año anterior bajo las órdenes de Fernando Ortíz.

El talentoso jugador español destacó las ganas y el hambre de la plantilla por llevarse el trofeo de campeón y dejó en claro que sin importar la calidad del rival en turno, como lo es América, se deberá de ir por un resultado positivo sin especular .

“No he tenido la experiencia de jugar una final, el año pasado tuvimos la experiencia de jugar tres semifinales, las perdimos pero este año aprendimos a dar este paso. Más allá de ganar en casa o afuera lo importante es levantar el título, tenemos hambre y ganas y saldremos por todo a partir de mañana, es como la primer final, como si no hubiera un segundo partido, sacar el mejor resultado.Se la trascendencia que tiene América y ganar el título en tu estadio tiene más renombre pero para nosotros será lo mismo, el rival o donde sea, obviamente es más importante en casa, pero lo importante es levantar el título.

Feliz de estar aquí en este momento, el equipo ha hecho un final de campeonato muy bueno, crecimos sabiendo que era lo que teniendo que hacer para llegar a la final, el objetivo está en llegar a una final y poder ser campeón, feliz de compartir el vestuario y vivir el día a día y ganas de levantar el trofeo, mucha emoción por lo que viene”, comentó en el Día de Medios.

Asimismo, enalteció lo mucho que ha sido de importancia Martín Demichelis en el vestuario, aceptando la responsabilidad de ser el máximo referente de la plantilla y aportar todo en busca del título.

“Los mensajes de Martín desde que llegó han sido buenos y han calado en el grupo, cuando vine a México tenía claro cuál era el objetivo, desde las primeras conversaciones con mi capitán que me ayudó muchísimo a venir aquí. Me transmitió que la idea era ganar, es mi ilusión y que el Mister tengas esa palabras y nos exija es súper importante, ha sido fundamental para dar el paso adelante en el grupo y me siento con la responsabilidad de estar ahí, ayudar y tirar para delante, hacer todo lo posible en ayudar para que seamos campeones”, agregó.

Explicó festejo

Por último, el ex Real Betis detalló cómo y cuándo nació su actual y ya viral festejo de “es la hora”, además de visualizarse siendo campeón de México.

“Eso viene un poco el clásico en San Antonio con Tigres, ahí vi un cambio de actitud en el vestuario brutal, el equipo dio un paso adelante más allá que era amistoso en un paro de fecha FIFA, donde todos hubiésemos querido tener el fin de semana libre para ir con la familia a un lugar o donde sea. Yo a la vuelta dije que el equipo dio un paso adelante y la gente ha competido de una manera que yo hasta donde había llegado jamás había visto y yo ese mismo lunes dije que es la hora de ir por el campeonato, a partir de ahí el equipo ha competido y ha sido el cambio y es el mensaje, de ir a por todas y por el título, el mensaje del vestuario tiene y del hambre que hay.

Me gusta. Voy a estar y me veo y me he visualizado durante estos días. Mañana saliendo a ganar, mostrando personalidad y desde el primer momento que no hemos venido a especular sino a ganar. El ¿Cómo? levantando la copa y celebrándolo, disfrutándolo, con familia y amigos, y que mejor que en nuestro estadio, eso ya cualquier cualquier cosa”, señaló.