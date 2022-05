Apelación de Tigres a expulsión de Nahuel Guzmán no procedió

Monterrey, Nuevo León. El Apertura 2022 comenzará con una baja sensible para Tigres y esa es la de su arquero, Nahuel Guzmán, quien no pudo salir avante de su expulsión frente al Atlas del pasado sábado con todo y apelación del club.

Fue la misma Comisión Disciplinaria que informó el suceso, negando la petición auriazul de investigar a profundo el castigo a su cancerbero, la cual no tuvo pruebas contundentes.

“Se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible Error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club Tigres de la U.A.N.L., una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2022 de LIGA MX disputado entre los clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. Atlas y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que No procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial de la LIGA MX”, informaron.

Otro que no se salvó de las sanciones fue el kinesiólogo rojinegro, Gustavo Witte, recibiendo tres encuentros de suspensión. Dos por “Contravenir los principios de la deportividad y “Fair Play”, a través de acciones y/o burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, las Directivas y las Autoridades de la FMF” y uno más al “lanzar voluntariamente con la mano o con el pie un objeto al terreno de juego”.

De esta manera, el famoso ‘Patón’ verá cortada una racha de 72 partidos como titular indiscutible bajo los tres postes universitarios, en los que disputó todos los minutos.