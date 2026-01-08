Anuncian la ‘Copa Uruguay’ con formato de 5 partidos garantizados

Por Regio Deporte

​APODACA, N.L. – El 2026 arranca con mucha actividad en las canchas. El comité organizador ha lanzado oficialmente la convocatoria para la Copa Uruguay, un torneo relámpago que promete emociones fuertes para el semillero del fútbol local.

La cita está pactada para el próximo 23 de enero en las instalaciones de la Unidad Deportiva Mezquital.

La invitación está abierta para clubes, escuelas de fútbol y equipos de barrio que quieran medir su nivel en un ambiente competitivo.

Categorías y Formato Atractivo

El torneo está dirigido a la rama varonil, abarcando a los niños nacidos desde el año 2011 hasta el 2018.

​Lo más destacado de esta edición es su formato de competencia: se conformarán grupos de seis conjuntos, lo que garantiza que cada equipo dispute al menos cinco encuentros en la etapa regular, maximizando el tiempo de juego para los pequeños. Habrá trofeos y medallas para campeones, subcampeones y distinciones individuales para los talentos más destacados.