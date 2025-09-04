Anuncian inicio del proceso para comprar boletos del Mundial

*Los precios van desde los 1 mil a los 125 mil pesos.

Será el próximo miércoles 10 de septiembre, cuando inicie el proceso para la venta de boletos para los partidos del Mundial de Futbol, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para la justa mundialista, en nuestro país Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, tendrán partidos de la fase de grupos. El más relevante será el partido inaugural, que se jugará en el Estadio Azteca.

Para la primera etapa de venta, será indispensable que los aficionados interesados tengan una tarjeta Visa, registrarse como interesados en adquirir un boleto y tener con su FIFA ID.

La FIFA anunció que el precio para las entradas más económicas para los juegos de la Fase de Grupos, tendrá un precio de 60 dólares, lo que equivale a unos mil 121 pesos mexicanos.

Las entradas más exclusivas para el juego en donde se definirá al nuevo campeón del mundo, mismas que alcanzarán hasta los 6 mil 730 USD, es decir, poco más de 125 mil pesos mexicanos.

Después, del 27 al 31 de octubre será el sorteo. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.