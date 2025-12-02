Anuncian Copa Oro con invitación a clubes regios

Regio Deporte

Desde la ciudad de Puebla de los Ángeles ha llegado una importante convocatoria para todos los clubes regios debidamente organizados: la invitación a participar en la próxima Copa de Oro.

Este evento de calidad futbolística se llevará a cabo en Tehuacán, Puebla, y se tiene programado para vivirse a lo largo de cuatro intensos días, del 11 al 14 de diciembre.

Las categorías de participación se dividirán en dos modalidades:

Fútbol 11 (Fut-11): desde la categoría Sub-13 hasta la Sub-17.

Fútbol 9 (Fut-9): en categorías Sub-11 y Sub-13.

Se espera una gran afluencia, con una asistencia aproximada de 60 equipos. La premiación será atractiva, con trofeos y medallas para el campeón y subcampeón. Además, se reconocerá individualmente al goleador del torneo y al portero menos goleado.