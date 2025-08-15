Anuncian Copa Monterrey

La tradicional Copa Monterrey ya se anuncia, con el fin de que todos los clubes, academias, escuelas y equipos debidamente organizados tomen su debido tiempo para asistir y disputar los grandes premios.

Este torneo, de talla internacional ya es toda una tradición, por lo cual muchos clubes de la localidad, al igual que del país y el extranjero lo esperan con ansias.

Se estima que para fines de año se lleve a cabo en los diferentes campos que sean registrados, los cuales se darán a conocer en su momento, por lo cual todos los equipos en categorías verdad limitada ya deben prepararse y sean registrados, para que firmen parte de la historia.