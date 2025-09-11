Anuncian Copa Cedereg

Con mucho entusiasmo se ha lanzado la convocatoria para participar en la ya tradicional Copa Cedereg, la cual se espera resulte todo un éxito como en las versiones anteriores.

En esta ocasión se han elegido las fechas del once al 14 de diciembre en las instalaciones del Deportivo Cosmoplus, donde se lleven a cabo los encuentros, los cuales resultarán muy disputados, Dada la calidad de los contendientes.

Las categorías van desde los más pequeños, nacidos en el 2021, hasta los jovencitos del 2011 en la rama varonil y en tanto, por la femenil se jugará desde la 2016 hasta la 2011.